Биткоин после обновления исторического максимума резко подешевел

10 ноября после обновления исторического максимума на подступах к $69 000 биткоин лишился почти 9%, пробив вниз $63 000, сообщает ForkLog.

В CoinDesk это связали со слухами о потенциальном дефолте одного из крупнейших китайских застройщиков Evergrande.

К концу дня Associated Press распространило информацию, что часть держателей облигаций компании не получили процентные выплаты по окончанию 30-дневного льготного периода после наступления обязательств. Агентство по защите инвесторов Deutsche Markt Screening Agentur (DMSA) анонсировало инициирование процедуры банкротства застройщика и призвало пострадавшие стороны присоединиться к процессу.

Одновременно с новостями о потенциальном дефолте Evergrande вечером 10 ноября прошел аукцион по размещению 30-летних гособлигаций США. Низкий спрос в свете ускорения инфляции до максимальных с 1990 года темпов роста (6,2% годовых) спровоцировал обвал цен и резкий скачок доходностей. На этом фоне существенно укрепился доллар, что вызвало давление как в рисковых активах, так и в золоте и биткоине.

На данный момент биткоин торгуется в пределах $65 тысяч.