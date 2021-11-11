Миру грозит "постантибиотиковая эра" – Ляшко

Устойчивость к антимикробным препаратам является одной из самых серьезных угроз для здравоохранения. В мире ежегодно умирают около 700 тысяч человек вследствие инфицирования устойчивыми к антибиотикам бактериями, пишет Анастасия Рокитна, РБК-Украина.

Об этом заявил на брифинге глава Минздрава Виктор Ляшко.

По его словам, при потере контроля над назначением лечения антибиотиками цифра может достичь 10 млн смертей ежегодно уже через 30 лет.

"И это не картина из фильма ужасов. Это возможно наступление "постантибиотиковой эры". Время, когда антибиотики перестанут работать и любая болезнь, что сегодня при правильном и взвешенном лечении антибиотиками проходит почти незаметно, вполне реально может стать смертельно опасной" , - заявил он.

По словам Ляшко, на фоне пандемии фиксируют увеличение продаж антибактеральных препаратов.