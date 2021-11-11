В Киеве ввели в эксплуатацию новый ЖК Укрбуда

ХК "Киевгорстрой" завершила строительство и сдала в эксплуатацию первый дом жилого комплекса "Злагода" по улице Вербицкого, который начинала строить корпорация "Укрбуд", сообщает UBR.

Соответствующий сертификат готовности опубликован на портале Единой государственной электронной системы в сфере строительства.

"Очередная наша маленькая, но победа в контексте достройки объектов "Укрбуда". "Злагода" стал 8-м комплексом, который "Киевгорстрой" закончил и сдал в эксплуатацию" , – прокомментировал глава компании Игорь Кушнир.

Он также отметил работу новосозданной Госинспекции архитектуры и градостроительства Украины (ГИАГ).

"Мы впервые за много лет не столкнулись с необоснованными придирками, формальностями из-за разделительных знаков и прочей волокитой. Работают люди, респект!" – написал Кушнир.

К компании добавили, что в ближайшее время инвесторы ЖК "Злагода" будут приглашены для подписания необходимых документов и дальнейшего оформления права собственности.

Напомним, в августе "Киевгорстрой" сдал в эксплуатацию первые две секции "укрбудовского" ЖК "Шевченковский". В 2019-м компания обязалась достроить 18 комплексов "Укрбуда", который неожиданно приостановил деятельность летом того же года.