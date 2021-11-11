Выявлена смертельная опасность пальмового масла

Исследователи из Испании и США показали, что пальмитиновая кислота — главная насыщенная кислота в пальмовом масле — способствует развитию метастаз рака рта и кожи, сообщает Лента.Ру.

Метастазы раковых опухолей остаются одной из главных причин смерти при онкологических заболеваниях. Их возникновению способствуют жирные кислоты, однако пока не удавалось выявить, какие именно из них участвуют в этом процессе. В своем эксперименте исследователи из Института биомедицинских исследований Барселоны совместно с коллегами из США подвергли клетки опухолей полости рта и кожи воздействию на протяжении четырех дней трех типов пищевых жирных кислот — пальмитиновой, олеиновой и линолевой. Посвященная опасному свойству пальмового масла статья ученых опубликована в журнале Nature.

После этого клетки ввели в соответствующие ткани мышей, находившихся на стандартной диете. У клеток, на которые воздействовали пальмитиновой кислотой, размер метастаз увеличивался. Для олеиновой и линолевой кислот подобной зависимости замечено не было. При введении пальмитиновой кислоты в диету мышей она не только способствовала развитию метастаз, но и оказывала долгосрочное влияние на геном: раковые клетки, подверженные «пальмитиновой» диете, оставались метастатическими даже после ее прекращения.

Более того, раковые клетки «помнили» о воздействии пальмитиновой кислоты. Опухоли, взятые у мышей на богатой пальмовым маслом диете, при пересадке особям на нормальной диете оставались склонными к метастазированию. Исследователи обнаружили, что эта память вызвана эпигенетическими изменениями, которые позволяют раковым клеткам формировать вокруг опухоли некую нейронную сеть и коммуницировать с окружающими клетками. Исследователям удалось найти способ ее подавления. Они планируют провести клинические испытания средства по подавлению метастазирования.