Денисова просит МОН и Минздрав пересмотреть условия перевода школ на "дистанционку"

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась в Минздрав и МОН с просьбой пересмотреть решение о переводе учебных заведений на дистанционное обучение, сообщает Деловая столица.

Она отметила, что одной из ограничительных мер во время пандемии COVID-19 является перевод учебных заведений на дистанционную форму работы. Однако, по мнению омбудсмена, эти ограничения должны применяться при несоблюдении уровня вакцинации учителей и росте уровня заболеваемости учащихся.

По информации Министерства образования Украины, по дистанционной форме обучения работает 7,3 тысячи школ (51% от общего количества).

"В то же время, вакцинация педагогов в Украине идет довольно быстрыми темпами (если в августе не была привита и треть учителей, то по состоянию на 8 ноября почти 93% работников получили одну дозу, а 76,2% — две дозы)" , — приводит данные Людмила Денисова.

Уровень заболеваемости детей, по данным Министерства здравоохранения Украины, не превышает 8% из общего количества инфицировавшихся лиц, отметила Денисова.

"Проведенный мною мониторинг свидетельствует, что, несмотря на соблюдение всех регламентированных ограничений и противоэпидемических мероприятий в учебных заведениях, в том числе и процентного показателя вакцинации, органы местной власти и органы местного самоуправления, а также непосредственно учебные заведения самостоятельно принимают решения о дополнительных каникулах или дистанционном обучении" , — продолжила она.

Денисова отметила, что существует ряд факторов, нарушающих право детей на получение качественного образования в режиме, когда образовательный процесс проводится онлайн:

отсутствие надлежащих условий для организации дистанционного обучения на дому;

трудности с одновременным доступом учащихся к техническим средствам в семьях, где есть несколько детей школьного возраста;

разный подход учителей к преподаванию учебного материала;

низкое качество интернет-связи;

отсутствие должного контроля родителей за обучением детей и т.д.

Денисова добавила, что ВОЗ рекомендует не закрывать школы, а соблюдать там противоэпидемические меры.