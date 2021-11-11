Мощная тренировка спины для самых опытных

Занимаясь в зале, ни в коем случае не игнорируйте тренировку на спину. Это один из ключевых пунктов плана каждого спортсмена. Кроме этого, развитые мышцы этой группы – это, прежде всего, правильная осанка, сообщает 24 Канал.

Хорошо развитая мускулатура спины – цель большинства мужчин, ведь широкие плечи и сильные руки ассоциируются с атлетичностью и идеальной мужской фигурой. Несколькими эффективными упражнениями на эту группу мышц сегодня поделился тренер Алексей Курзин.

Важно! Упражнения для спины в тренажерном зале лучше не совмещать с проработкой других больших мышечных групп. Можно комбинировать разве что с упражнениями на плече.

Тренировка спины в зале: комплекс из 5 упражнений

Тяга штанги в наклоне: 10 – 12 повторений по 4 подхода;

10 – 12 повторений по 4 подхода; Горизонтальные подтягивания: 10 – 12 повторений по 4 подхода;

10 – 12 повторений по 4 подхода; Тяга гантелей на наклонной скамье: 10 – 12 повторений по 4 подхода;

10 – 12 повторений по 4 подхода; Тяга в Хаммере: 10 – 12 повторений по 4 подхода;

10 – 12 повторений по 4 подхода; Разведение рук в бабочке: 15 повторений по 3 подхода;

Эта тренировка подходит как для женщин, так и для мужчин.