Редкие кошки: 5 известных пород с короткими лапами

Впервые кошки с короткими лапами появились в результате спонтанной доминантной мутации в начале XIX века. Позвоночник остался незатронутым и сходным по форме и гибкости, как у других домашних кошек. Короткие лапы не препятствовали подвижности и никак не усложняли жизнь этим животным, сообщает Профиль.

Официально отдельная порода была признана Международной ассоциацией кошек (TICA) в 1995 году. Коротконогие коты получили название манчкины – так звали персонажей маленького роста из произведения Фрэнка Баума "Волшебник страны Оз". Манчкинов стали скрещивать с другими кошками, так появились коротколапые кошки разных пород.

Манчкин

Несмотря на слишком длинное по отношению к лапкам тело, манчкины сохранили здоровый позвоночник. Они неплохо прыгают и отлично маневрируют, у них подвижное, гибкое и сильное тело. Эти коты дружелюбные и ласковы. Однако они любят утаскивать различные мелочи и прятать в тайнике. Так что если дома что-то потеряется, первым делом нужно спросить у кота.

Менуэт

Гибрид манчкина и персидской кошки. Благодаря персам, менуэт обладает "детским" выражением мордочки. Менуэты очень игривы, они могут играть часами, и никогда не выпустят когти и не укусят ребенка. Однако хозяевам важно помнить, что эти коты очень тоскуют в разлуке.

Бамбино

Порода получилась при скрещивании манчкинов и сфинксов. У бамбино короткие лапы, гладкое, почти бесшерстное тело и большие уши. Это очень игривые, активные и добрые создания, которые находят общий язык со всеми членами семьи, а также с гостями и другими питомцами.

Двельф

Еще один эксперимент в селекции кошек собрал в себе гены сфинкса, американского керла и манчкина. Здоровье двельфов вызывает опасение у заводчиков: слишком много мутаций. Из-за чего двельфов очень мало, это – одна из самых редких в мире пород. У них очень необычная внешность и они очень маленького роста. По характеру это игривые, общительные кошки.

Кинкалоу

Еще одна редкая порода кошек, гибрид американского керла с манчкином. Особенность внешности кинкалоу – аккуратные завёрнутые ушки и коротенькие лапки. Этот питомец везде будет сопровождать своего хозяина и путаться у него под ногами. Этот кот до старости активен и очень любопытен.