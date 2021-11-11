СБУ разоблачила медиков, создавших "конвейер" из фейковых COVID-сертификатов

Служба безопасности Украины разоблачила медиков, создавших механизм подделки сертификатов о вакцинации от COVID-19 в одном из медицинских учреждений Одессы. За поддельный COVID-сертификат клиенты должны были заплатить от 1 до 2 тыс. грн.

По данным СБУ, группа злоумышленников состояла из нескольких человек с четко определенными обязанностями. Посредник подыскивал «клиентов» среди якобы проверенных людей, медсестра вела учет «вакцинированных» и заполняла соответствующие документы, а врач вносил ложные данные в информационную систему Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).

За последние полгода по меньшей мере 100 человек ежемесячно получали свидетельство о вакцинации, которое отражалось в приложении «Дія». При этом прививок им никто не делал. СБУ будет инициировать аннулирование их свидетельств о вакцинации.

Во время обысков были обнаружены:

документы, в том числе медицинские, удостоверяющие фейковую прививку;

компьютерная техника, с которой совершались несанкционированные вмешательства в информационную систему НСЗУ;

мобильные телефоны с перепиской, что подтверждают противоправную деятельность;

банковские карты, через которые производились «расчеты» с клиентами.

Решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении в совершении правонарушения.

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 354 (подкуп работника предприятия, учреждения или организации) Уголовного кодекса Украины.

В СБУ напомнили, что подделка и сбыт COVID-тестов и сертификатов о вакцинации – это уголовное правонарушение, которое карается штрафом до 17 тыс. грн, арестом до 6 месяцев или ограничением свободы до двух лет.

Использование заведомо ложного документа также подпадает под ст. 358 Уголовного кодекса Украины и наказывается до 2 лет ограничения свободы.