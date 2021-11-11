Грузовик на водороде впервые выйдет на ралли Дакар

В 2022 году водородное авто примет участие в наиболее сложных гонках в мире, сообщает 24 Канал.

Французский производитель Gaussin представил H2 Truck Racing как первый в мире электрически водородный автомобиль, предназначенный для участия в чемпионате мира по ралли-рейду. Машина готовится к ралли "Дакар" в Саудовской Аравии в 2022 году. Грузовик будет мчаться по песчаным дюнам, чтобы продемонстрировать возможности водородно-электрического силового агрегата.

Модель Gaussin H2 – это первая модель в новой линейке грузовиков французского производителя с нулевыми выбросами, которые планируют запустить в 2022 году. Благодаря дизайну, разработанному известной итальянской компанией Pininfarina, грузовик готов, чтобы выдержать любые экстремальные условия в пустыне.

Грузовик H2 будет оснащен двумя электрическими двигателями, которые будут выдавать 402 л. с. каждый (300 кВт), топливным элементом, который может производить 510 л. с. (380 кВт) и перевозить 176 (80 кг) водорода. Он также будет включать аккумулятор емкостью 82 кВт/ч, чтобы не отставать от условий гонок в пустыне, а скорость будет ограничена до 87 миль/ч (140 км/ч), чтобы соответствовать правилам Дакара.

Машину можно будет заправлять менее чем за 20 минут, на этом заряде он пройдет 400 км. Команда Gaussin разработала гоночный грузовик всего за год. Команда решила технологические проблемы водородного двигателя, испытывая топливные элементы в экстремальных условиях.

Данные о производительности, собранные во время ралли “Дакар” в следующем году, помогут разработать линейку автомобильных грузовиков компании, дебют которой запланирован на 2022 год. “Гауссин” планирует выпустить еще четыре варианта грузовика с нулевым уровнем выбросов: тягач, автономная фура, фургон для курьеров, строительный самосвал. Вся структура и дизайн новых транспортных средств будут учитывать технические требования, связанные с водородными и электрическими силовыми установками и работой топливных элементов.