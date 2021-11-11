В ГБР объяснили, почему вручили Леросу подозрение
В Государственном бюро расследований заявили, что народному депутату Гео Леросу вручено подозрение за хулиганство в стенах парламента. Об этом сообщает Телеграм-канал PavlovskyNews.
По информации на канале, следователями ГБР было установлено, что 4 ноября 2021 года народный избранник, выступая с парламентской трибуны, оскорбительно высказался в отношении высших должностных лиц государства.
"При этом, он не реагировал на замечания председательствующего на заседании, продолжал подобные действия даже после выключения микрофона. Осознавая, что речь не будет фиксироваться средствами массовой информации, показал непристойный жест, демонстрируя пренебрежение общепринятыми нормами морали и социального окружения", – заявили в ГБР.