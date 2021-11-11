В ГБР объяснили, почему вручили Леросу подозрение

В Государственном бюро расследований заявили, что народному депутату Гео Леросу вручено подозрение за хулиганство в стенах парламента. Об этом сообщает Телеграм-канал PavlovskyNews.

По информации на канале, следователями ГБР было установлено, что 4 ноября 2021 года народный избранник, выступая с парламентской трибуны, оскорбительно высказался в отношении высших должностных лиц государства.