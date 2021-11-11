Цена на газ в Европе выросла после угроз Лукашенко
Цена на газ в Европе выросла почти на 2 процента после угроз президента Беларуси Александра Лукашенко прекратить транзит топлива в Европу, сообщает Лента.Ру.
Судя по данным биржи, стоимость декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах увеличилась на 1,9 процента — до 847 долларов за тысячу кубометров.
Ранее Лукашенко пригрозил перекрыть газопровод "Ямал-Европа" и оставить ЕС без газа, если Польша закроет границу с республикой.
"Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить", — заявил президент.