Цена на газ в Европе выросла после угроз Лукашенко

Цена на газ в Европе выросла почти на 2 процента после угроз президента Беларуси Александра Лукашенко прекратить транзит топлива в Европу, сообщает Лента.Ру.

Судя по данным биржи, стоимость декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах увеличилась на 1,9 процента — до 847 долларов за тысячу кубометров.

Ранее Лукашенко пригрозил перекрыть газопровод "Ямал-Европа" и оставить ЕС без газа, если Польша закроет границу с республикой.