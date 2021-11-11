В Китае идут мощные снегопады, есть жертвы

На северо-востоке Китая в результате мощных снегопадов заблокированы дороги, один человек погиб. Об этом, со ссылкой на ABC News, сообщает Корреспондент.

Снежная буря длилась несколько дней на северо-востоке Китая. Власти закрыли школы и приостановили железнодорожное сообщение.

В некоторых городах провинции Ляонин и во Внутренней Монголии Китая выпало более 50 сантиметров снега.

Сообщается, что один человек погиб в городе Тонглиао. Снегопад в городе продолжался 46 часов. Это самый продолжительный период снегопадов начиная с 1951 года

Около тысячи человек оказались в снеговых ловушках в провинции Цзилинь. Были закрыты некоторые автотрассы и остановлено движение поездов в провинции.

In Tongliao, Inner Mongolia, 46 hours of heavy snow exceeded the record since 1951. Citizens became archaeologists.???????????? pic.twitter.com/rJnDrXlKqr — Sharing travel (@MyChinaTrip) November 10, 2021