Wizz Air объявила однодневную акцию: куда и когда можно полететь со скидкой

Венгерская авиакомпания-лоукостер Wizz Air объявила однодневные скидки на все рейсы ноября и до 12 декабря 2021 года, сообщает Сегодня.

Отмечается, что скидка в 20% действует только 11 ноября с 00:00 до 23:59 по центральноевропейскому времени.

Wizz Air сообщает, что акцию они объявили в честь Дня одиноких людей и забронировать билеты со скидкой можно только на сайте компании или в мобильном приложении WIZZ.

Напомним, что лоукостер Wizz Air совершает вылеты из пяти украинских городов: