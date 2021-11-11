В США испытали центрифугу для запуска спутников

Американская компания SpinLaunch успешно использовала центрифугу для запуска в верхние слои атмосферы прототипа ступени суборбитальной ракеты. Соответствующий ролик с испытаниями показан на YouTube, сообщает Лента.Ру.

В ходе теста запущенный центрифугой снаряд достиг высоты в несколько километров. Испытания прошли 22 октября с космопорта Америка в штате Нью-Мексико. О них в компании сообщили 10 ноября.

В дальнейшем в SpinLaunch планируют провести испытания снаряда с ракетным двигателем, предназначенным для выведения спутника на околоземную орбиту. Ожидается, что до высоты около 60 километров система, запущенная центрифугой, будет двигаться по инерции, после чего включится силовая установка. В перспективе в компании планируют отказаться от использования ракетного ускорителя для выведения космических аппаратов, используя исключительно центробежную силу. Таким образом планируется запускать спутники массой около 180 килограммов.

В феврале 2018 года издание TechCrunch сообщало, что стоимость выведения малых спутников при помощи катапульты не превысит 500 тысяч долларов.

SpinLaunch основал в 2014 году Джонатан Яни, тогда же продавший производителя беспилотников Titan Aerospace интернет-гиганту Google.