Лукашенко попросил РФ направить к белорусской границе ядерную авиацию
Александр Лукашенко попросил российские власти подключить стратегическую авиацию к дежурству на границе страны с Европейским Союзом, сообщает Новое время.
С такой просьбой Лукашенко обратился к России на фоне кризиса на польско-белорусской границе, куда он свез более тысячи нелегальных мигрантов, пытающихся сейчас прорваться в ЕС.
При этом, в Министерстве обороны РФ накануне отчитались, что уже направили два своих дальних ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3 для "патрулирования" воздушного пространства Беларуси.
"Мы должны постоянно мониторить ситуацию на границе. Пускай пищат, кричат. Да, это бомбардировщики, которые способны нести ядерное оружие. Но у нас нет другого выхода. Мы должны видеть, что они там делают за пределами", — заявил Лукашенко.