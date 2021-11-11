Лукашенко попросил РФ направить к белорусской границе ядерную авиацию

Александр Лукашенко попросил российские власти подключить стратегическую авиацию к дежурству на границе страны с Европейским Союзом, сообщает Новое время.

С такой просьбой Лукашенко обратился к России на фоне кризиса на польско-белорусской границе, куда он свез более тысячи нелегальных мигрантов, пытающихся сейчас прорваться в ЕС.

При этом, в Министерстве обороны РФ накануне отчитались, что уже направили два своих дальних ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3 для "патрулирования" воздушного пространства Беларуси.