Треть украинцев получила хотя бы одну дозу COVID-вакцины

В Украине, по крайней мере, первой дозой вакцинировано 34% взрослого населения. Об этом, ссылаясь на брифинг министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, сообщает Укринформ.

"Сегодня более 34% украинцев в возрасте от 18 лет получили хотя бы одну дозу антиковидной вакцины. Возрастная группа 60 и старше – 32%. Лучшие показатели вакцинации людей старше 60 лет в Киеве (60%) и Львовской области – почти 51%", – сказал Ляшко.

По его словам, лучше в указанной возрастной группе вакцинируются люди в возрасте от 60 до 69 лет – процент вакцинированных по крайней мере одной дозой составляет 41%.

В столице и Львовской области показатель вакцинированных в возрастной группе уже достиг 80%. Отметку в 50% пересекли Полтавская и Херсонская области.

Ляшко напомнил, что в Украине уже сделано 20 миллионов прививок против коронавирусной болезни.