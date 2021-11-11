Жена Владимира Остапчука показала романтические фото из отпуска

Недавно шоумен Владимир Остапчук и его возлюбленная Кристина Горняк провели уикенд в Париже. Влюбленные насладились романтикой французского города, а также не упустили случая сделать невероятные кадры на его фоне, сообщает 24 Канал.

Париж является особым местом для супругов, ведь именно там состоялось первое романтическое путешествие после знакомства. Владимир и Кристина вернулись во Францию, чтобы снова почувствовать те эмоции.

Фотосессию в стиле love story пара устроила на фоне вечернего Парижа. Влюбленные позировали на крыше дома с видом на Эйфелеву башню, которая сверкала желтыми огоньками.