В Европе отреагировали на угрозу Лукашенко перекрыть газ

ЕС не позволит Лукашенко запугать себя угрозами перекрыть поставки газа. Так на слова президента Беларуси Александра Лукашенко отреагировал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, сообщает ТАСС.

Соответствующее заявление еврокомиссар сделал во время пресс-конференции в Брюсселе.

"В вопросах поставок газа мы должны максимально использовать наши отношения со странами-поставщиками — государствами Африки, Норвегией, Россией" , — подчеркнул Джентилони.

11 ноября Лукашенко напомнил, что через территорию Беларуси проходит трубопровод «Ямал-Европа», по которому поставляется газ из России в страны ЕС. Президенту показалось несправедливым, что республика «обогревает» страны блока, в то время как Польша хочет закрыть границы. Лукашенко заявил, что Беларусь перекроет поставки газа по трубопроводу, если Польша исполнит свою угрозу. После слов Лукашенко цена на газ в Европе выросла почти на два процента до 847 долларов за тысячу кубометров. На момент написания новости газ торгуется по цене 838,8 доллара за тысячу кубометров, по данным лондонской биржи ICE.