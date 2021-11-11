СБУ передала Минобороны военное вооружение на 1 млрд грн

Служба безопасности Украины передала обширную партию вооружения Министерству обороны Украины. Речь идет об арсенале общей стоимостью около 1 млрд грн, изъятом контрразведкой СБУ в ходе спецопераций. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Указанное вооружение было признано вещественными доказательствами в производствах СБУ и находилось под арестом.

"Принимая во внимание обстановку в государстве, следователи спецслужбы подготовили соответствующее ходатайство: Министерство обороны согласилось принять это военное имущество на баланс, а суд и правительство санкционировали передачу", – говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Отмечается, что это первый подобный случай в истории Украины.

В частности, СБУ в ходе обысков было изъято и передано Министерству обороны Украины вооружение общим весом более 500 тонн: оружие (гранатометы); боеприпасы (мины и снаряды в гранатометы); взрывчатые вещества (тротил); 36 ракет 5В27Д (входят в состав ЗРК "Пещера") и сопутствующее оборудование к ним; составляющие к огнестрельному нарезному оружию; двигатели и комплектующие к авиационной технике (вертолетов Ми-24, самолетов типа "Су" и "МиГ"); комплектующие к бронетанковой технике (БМП, БРДМ, БТР, танкам), зенитно-ракетным комплексам и системам залпового огня; фосфорные и соляные кислоты.

"Так, российские государственные компании использовали территорию Украины для транзита товаров военного назначения и с неустановленной целью накапливали их на территории Украины, но не как военное имущество, а как техническое имущество общего потребления", – поясняют в пресс-службе СБУ.

СБУ открыла по этому факту уголовное производство. Также было установлено, что документы о легальном ввозе и хранении военной продукции отсутствовали.

Использование указанного военного имущества значительно усилит материально-техническое обеспечение и состояние боевой готовности Вооруженных Сил Украины.