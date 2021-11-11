Бой чемпиона мира по боксу Далакяна пройдет в Киеве

Чемпион мира по версии WBA в найлегчайшем весе Артем Далакян 20 ноября проведет защиту своего пояса в Киеве, сообщает УНИАН.

Далакян встретится в ринге с панамским боксером Луисом Консепсьоном.

Поединок пройдет в выставочном центре ACCO International. При этом, как сообщила пресс-служба Union Boxing Promotion, его смогут посетить зрители. На бой будет продано 500 билетов, но посетить поединок можно будет, имея сертификат о вакцинации или отрицательній ПЦР-тест.

Артем Далакян в пятый раз проведет защиту титула / фото xsport.ua

"Мы получили большое количество запросов от фанов бокса, желавших вживую посмотреть на бой Артема. Пошли им навстречу и уже сегодня стартуют продажи билетов на шоу. Будет продаваться всего 500 билетов. На арену могут попасть только вакцинированные зрители или имеющие отрицательный результат тестирования на COVID-19, проведенный не более чем за 72 часа до боксерского шоу" , - сообщил генеральный менеджер Union Boxing Promotion Дмитрий Елисеев.

Артем Далакян: пятая защита пояса