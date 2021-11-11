Лавров заявил, что Францию ждет "серьезный разговор" об Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что 12 ноября на встрече глав МИД и Минобороны России и Франции в Париже стороны ждет "серьезный разговор" об Украине и выполнении минских соглашений, сообщает Европейская правда.
"У нас будет очень серьезный разговор по этой теме", - сказал Лавров.
"Мы, когда французские коллеги заявили, что Россия отказалась встречаться 11 ноября в "нормандском формате" на уровне глав МИД, очень подробно, на бумаге им все объяснили", - добавил Лавров.
Напомним, 8 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что отклонил предложение Франции и Германии о встрече якобы из-за того, что предложения России остались без ответа и из-за насыщенного графика, а также сказал, что никакие новые потенциальные даты не обсуждались.
В МИД Франции отвергли слова Лаврова о том, что Париж и Берлин якобы оставили без реакции предложения Москвы по итоговому документу потенциальной "нормандской" встречи глав МИД.
Посольство Франции в Украине заявило, что Париж и Берлин ответили на предложения России, но МИД РФ отказался.