Лавров заявил, что Францию ждет "серьезный разговор" об Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что 12 ноября на встрече глав МИД и Минобороны России и Франции в Париже стороны ждет "серьезный разговор" об Украине и выполнении минских соглашений, сообщает Европейская правда.

"У нас будет очень серьезный разговор по этой теме" , - сказал Лавров.

"Мы, когда французские коллеги заявили, что Россия отказалась встречаться 11 ноября в "нормандском формате" на уровне глав МИД, очень подробно, на бумаге им все объяснили" , - добавил Лавров.

Напомним, 8 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что отклонил предложение Франции и Германии о встрече якобы из-за того, что предложения России остались без ответа и из-за насыщенного графика, а также сказал, что никакие новые потенциальные даты не обсуждались.

В МИД Франции отвергли слова Лаврова о том, что Париж и Берлин якобы оставили без реакции предложения Москвы по итоговому документу потенциальной "нормандской" встречи глав МИД.

Посольство Франции в Украине заявило, что Париж и Берлин ответили на предложения России, но МИД РФ отказался.