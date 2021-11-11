Opel Mokka получил престижную награду "Золотой руль 2021"

Новый электрический кроссовер Opel Mokka-e получил престижную награду "Золотой руль 2021" известных немецких изданий Auto Bild и Bild am Sonntag, сообщает Обозреватель.

Новинка сумела обойти многочисленных конкурентов в категории "Лучший автомобиль ценой до 25 тыс. евро".

Электрический кроссовер Opel Mokka-e продолжает успешную историю Opel – это уже 19-й "Золотой руль" в копилке бренда. Напомним, что в прошлом году награду завоевал еще один электромобиль марки – Corsa-e.

Электрический кроссовер Opel Mokka-e имеет в своем арсенале смелый дизайн Opel Vizor, инновационный интерьер Pure Panel, передовые технологии и высокие технические характеристики. Он оснащен электромотором мощностью 100 кВт (136 л.с.) и аккумулятором емкостью 50 кВтч, который обеспечивает запас хода до 338 км. Максимальная скорость достигает 150 км/ч.

Подзарядить аккумулятор можно разными способами как от обычной бытовой розетки, так и на "скоростной" станции постоянного тока мощностью 100 кВт. В последнем случае: зарядка до 80% емкости займет не более 30 минут.

На пути к очередной награде "Золотой руль", кроссовер Opel Mokka-e прошел через отборочный этап голосования читателей. Они выбирали по три автомобиля-фаворита в каждом классе, которые затем попадали в финал. Далее экспертное жюри в составе автогонщиков, журналистов, автомобильных экспертов, тестировали автомобили-финалисты на полигоне DEKRA Lausitzring и выставляли финальные оценки.

Эти награды словно подтверждают высокий уровень мастерства конструкторов и дизайнеров, которые создают лучшие в своем классе электромобили. В Украине Opel Mokka-e будет презентован и появится в продаже до конца 2021 года.