Худшие месяцы для всех знаков зодиака в 2022 году

В 2022 году Черный Тигр подготовит для все знаков зодиака как хорошие моменты, так и испытания. Но неудачи можно будет легче перенести, если заранее быть к ним готовым, сообщает Обозреватель.

Астрологи рассказали, какой месяц будет плохим для того или иного представителя зодиакального круга. Узнайте, когда все будет не так хорошо для вас.

Овен - сентябрь

Начало осени будет сложным периодом для Овна. Напряженность возрастет, и конфликт может взять верх. Будьте очень осторожны особенно в начале сентября.

Телец - июнь

В июне все пойдет не так, особенно в профессиональной жизни. Стресс будет усиливаться, и вам будет сложно принимать правильные решения.

Близнецы - январь

Если честно, Близнецам будет непросто ориентироваться в этом месяце. Им будет казаться, что все идет не так, как надо.

Рак - март

Независимо от того, одинок вы или состоите в отношениях, столкнетесь со многими недопониманиями, когда дело касается любви. Помните о необходимости компромисса.

Лев - июль

Ваше терпение закончится в июле. Вы будете подвергнуты испытанию и можете почувствовать себя подавленным.

Дева - август

В августе не произойдет ничего особенного. У вас просто будет чувство огромного разочарование в связи с отсутствием прогресса.

Весы - август

Продолжающееся влияние Урана и Плутона окажет на вас дестабилизирующий эффект. Ничего не пойдет хорошо, и у вас могут быть даже финансовые проблемы.

Скорпион - июль

Хотя это месяц солнца и расслабления, этот месяц не будет полон ничего, кроме драмы. Что еще хуже, напряжение проявится и в ваших отношениях.

Стрелец - октябрь

В этом месяце вам, вероятно, придется принять непростое решение, будь то в личной жизни или на работе. Проблема в том, что вы не знаете, что делать.

Козерог - июль

В июле ваши расходы могут выйти из-под контроля, а праздники могут исчерпать ваши кредитные карты. Вам нужно быть строже к себе.

Водолей - июль

Независимо от того, были ли вы в отношениях какое-то время или только начинаете встречаться, лето будет тяжелым сезоном. Возможно, вы даже увидите, что ваш роман на время приостановлен.

Рыбы - октябрь

В октябре все пойдет не так. Вам будет сложно сохранять позитивный настрой, и вы даже можете почувствовать себя немного потерянным.