Укрепление локонов осенью: 8 домашних масок для волос

Ломкость, тусклость и выпадение – главные признаки осенних проблем с волосами. Почему осенью волосам нужен особый уход и как вернуть им здоровый вид – рассказала массажист, консультант по бьюти-практикам Мария Алтухова, сообщает Сегодня.

Почему осенью портятся волосы?

Во-первых, у тех, кто все лето часто находился на солнце, купался в море или бассейне, волосы истончились из-за морской соли, солнца, хлорированной воды и т.д.

А во-вторых, осенью у многих волосы становятся более капризными, и даже сильнее выпадают из-за изменения гормонального фона. Особенно это замечают женщины: ведь с наступлением холодов и сокращением светового дня снижается выработка женского полового гормона – эстрогена. А он влияет на скорость роста волос.

Также для волос важно рациональное питание: если в организме дефицит микроэлементов, например, железа или витамина В, то их недостаток отразится и на состоянии волос. Поэтому, если вы заметили, что волосы стали слишком тонкие, сильно выпадать – тогда стоит обратиться к семейному врачу или трихологу. А также выбрать правильную тактику осеннего ухода за волосами.

В чем же особенности осеннего ухода за волосами?

Волосы осенью важно хорошо увлажнять, тогда локоны впитывают меньше влаги из воздуха, остаются гладкими. Есть множество разглаживающих средств – шампуней, кондиционеров и использовать их нужно согласно вашему типу волос.

Также берегите волосы от резкого перепада температур, осенью и зимой мы постоянно из теплого помещения выходим на холодную улицу. Поэтому сушка слишком горячим феном, частое использование утюжков может еще больше "ударить" по вашим волосам. Если без этих процедур никак не обойтись, тогда не забывайте использовать термозащитные средства.

Перед мытьем не забывайте аккуратно расчесать волосы (от кончиков локонов – вверх), это поможет им меньше пушиться. И, конечно же, укрепить волосы и оживить их помогут не только профессиональные питательные маски, но и средства, которые можно приготовить самой в домашних условиях.

Маски для волос из продуктов – как сделать самостоятельно

Начнем с того, что делать такие маски достаточно раз в неделю, чаще не нужно. Чтобы не "перегрузить" волосы полезными микроэлементами (да, такое возможно). И маски следует наносить на чистые волосы, а держать смесь на голове 30 минут.

Маска из кефира. Кефир нужно нагреть (до комнатной температуры, можно медленно на паровой бане, чтобы он не сварился). Затем массирующими движениями кефир наносится на кожу головы и кончики волос. Держим полчаса, затем смываем.

Маска из авокадо и яиц. Для этой маски возьмите спелый авокадо, 2 желтка яиц и оливковое масло. Смесь тщательно перемешивается и наносится на кожу головы и по всей длине волос. Вообще маски из различных косметических масел – отличное средство для укрепления волос в холодный сезон.

Маска из кокосового масла. Растопить кокосовое масло (тоже можно на паровой бане), нанести на волосы и кожу головы. Такую маску можно оставить на несколько часов или даже на ночь, а не испортить подушку поможет старая наволочка, которую потом не жалко выбросить. После – тщательно вымойте волосы с вашим шампунем.

Банановая маска. Сделать ее просто, взять спелый банан, тщательно размять вилкой, перемешать, нанести на кожу головы и волосы, смыть через 30 минут.

Маска из яичного желтка и меда. Столовую ложку меда смешиваем с двумя желтками, наносим на кожу головы и волосы. Смывать маску следует не горячей водой, а теплой – даже ближе к прохладной. Иначе желток свернется и его будет сложно вымыть из волос.

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Маска из киви. Если волосы длинные, то понадобится пару штук, для коротких – достаточно одного киви. Мягкое киви можно размять вилкой, а более твердый плод – натереть на терке. Тоже наносится на кожу головы и волосы.

Дрожжевая маска. Берутся пекарские дрожжи, в них больше полезных веществ. Добавляется кефир, тщательно смешивается, полученная кашица наносится на кожу головы и волосы. Такая маска хороша для путающихся волос, поскольку облегчает расчесывание.

Маска из глины или крахмала. Глина или крахмал разводится водой в пропорции 1х1, можно также использовать отвар трав. Кстати, отварами хорошо полоскать волосы после мыться. Затем по принципу любой маски – нанесите на кожу головы и волосы, после применения смойте не слишком горячей водой.

Важно! Маски из продуктов быстро сохнут на открытом воздухе, поэтому после нанесения смеси на волосы лучше надеть шапочку (можно взять шапочку для душа) или полиэтиленовый пакет. Некоторые масла и продукты (например, мед) могут вызвать аллергию, поэтому перед тем, как делать маску, нанесите немного этого продукта на кожу возле запястья или на локтевой сгиб (внутри) и оставьте на 10 минут.

Если нет реакции, кожа не покраснела, не стала чесаться – значит все в порядке и можно делать маску. Также укрепить волосы и сделать их более блестящим поможет полоскание отварами трав. Для этих целей отлично подходит отвар из крапивы или хмеля. Нужно взять 2 чайные ложки сухих трав, залить литром кипятка, настоять 30 минут. Остудить до приятной вам температуры и тщательно прополоскать волосы после мытья.