Рейтинг самых популярных в мире компактных автомобилей

Названы самые продаваемые в мире компактные автомобили по итогам 8 месяцев 2021 года, сообщает Автостат.

По ситуации на август 2021 года лидером сегмента компактных автомобилей (Small Cars) на мировом рынке остается Toyota Yaris, реализовав 422 857 экземпляров и заняв долю в 7,5 %. За японской моделью следует Volkswagen Polo с объемом регистраций 237 312 шт. (доля рынка 4,2 %).

На третье место поднялась Kia Rio (+2 позиции в рейтинге; 174 515 шт.; доля 3,1 %). На четвертом месте - Renault Clio (-2 позиции в рейтинге; 174 515 шт.; доля рынка 2,9 %).

Peugeot 208 занял пятое место (160 609 шт.; доля рынка 2,8 %). Далее следуют Dacia Sandero (+8 позиций в рейтинге; 143 110 шт.; доля рынка 2,5 %) и Honda N-Box (140 785 шт.; доля рынка 2,5 %).

На восьмом месте находится Opel Corsa (138 940 шт.; доля рынка 2,5 %), за которым идет Maruti Swift (+9 позиций в рейтинге; 133 125 шт.; доля рынка 2,4 %). Замыкает десятку лидеров Hyundai i20 (+6 позиций в рейтинге; 124 701 шт.; доля рынка 2,2 %).