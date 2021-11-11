В Одессе горит стадион, на котором должна играть сборная Украины

В Одессе произошел пожар на стадионе, на котором сегодня играет в товарищеском матче сборная Украины с Болгарией. Видео с пылающим стадионом опубликовали очевидцы в соцсетях. Информацию подтвердили в ГСЧС Одесской области, сообщает Вести.

На трибунах одесского стадиона Черноморец ожидается 11 тысяч зрителей

Сообщений относительно рисков проведения матча вследствие пожара от официальных лиц пока не поступало.

Напомним, в четверг, 11 ноября, наша национальная сборная встретится в товарищеском матче с командой Болгарии. Поединок пройдет в Одессе на стадионе "Черноморец", начало – в 19:30 по киевскому времени.