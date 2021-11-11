Инспекторов МАГАТЭ допустят на ядерные объекты ОРДЛО

Трехсторонняя контактная группа (ТКХ) согласовала доступ инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты на оккупированном Донбассе, которые должны проверить условия хранения ядерного материала, сообщает Деловая столица.

"Участники согласовали возможность визита инспекторов МАГАТЭ для осуществления проверки мест хранения ядерного материала" , — говорится в сообщении украинской делегации в ТКГ в Telegram.

Кроме того, еще одной позитивной новостью стало открытие со стороны временно оккупированных территорий (хотя и с определенными ограничениями) единственного действующего в Луганской области КПВВ "Станица Луганская".

Украинская сторона уже долгое время заявляет о том, что Россия блокирует доступ к ядерным объектам на Донбассе. Как известно, кроме шахты "Юнком", на которой при СССР провели ядерный взрыв, на Донбассе есть еще два ядерных объекта, которые должно проверить МАГАТЭ, — это одно медицинское учреждение в Луганске и исследовательский аппарат в Донецке.