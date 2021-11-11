Зеленский пообещал Литве "адекватную реакцию" на миграционный кризис

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с лидером Литвы Гитанасом Науседой ситуацию с мигрантами на границе Беларуси с Польшей и Литвой.

Об этом главы государств написали в Twitter.

"Украина будет адекватно реагировать на развитие ситуации на наших границах" , - написал президент Украины.

Также он отметил, что в ходе разговора "договорились координировать меры по сохранению свободы передвижения граждан Украины и Литвы в условиях пандемии".

Обсудил по телефону с @GitanasNauseda сложную ситуацию на ???????? ???????? границе. Заверил, что Украина будет адекватно реагировать на развитие ситуации на наших границах. Также договорились координировать меры по сохранению свободы передвижения граждан ???????? и ???????? в условиях пандемии. – Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) November 11, 2021

Президент Литвы написал, что у него был "продуктивный разговор" с Владимиром Зеленским об ухудшении ситуации с нелегальной миграцией на границе ЕС и Беларуси и передвижении российских войск на восточной границе Украины.

"В неспокойные времена самое важное – быть на одной волне со своими партнерами и союзниками" , - подытожил глава Литвы.