Зеленский пообещал Литве "адекватную реакцию" на миграционный кризис
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с лидером Литвы Гитанасом Науседой ситуацию с мигрантами на границе Беларуси с Польшей и Литвой.
Об этом главы государств написали в Twitter.
"Украина будет адекватно реагировать на развитие ситуации на наших границах", - написал президент Украины.
Также он отметил, что в ходе разговора
"договорились координировать меры по сохранению свободы передвижения граждан Украины и Литвы в условиях пандемии".
Президент Литвы написал, что у него был "продуктивный разговор" с Владимиром Зеленским об ухудшении ситуации с нелегальной миграцией на границе ЕС и Беларуси и передвижении российских войск на восточной границе Украины.
"В неспокойные времена самое важное – быть на одной волне со своими партнерами и союзниками", - подытожил глава Литвы.