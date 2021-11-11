В Киеве раскрыли схему легализации мигрантов

В Киеве правоохранители разоблачили злоумышленницу, которая занималась легализацией мигрантов путем заключения фиктивных браков с украинками. Такая услуга стоила около 30 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба﻿ Нацполиции.

"Организатором указанной преступной деятельности является киевлянка, 1969 года рождения. Женщина наладила предоставление услуг по незаконной легализации иностранцев путем заключения фиктивных браков и подыскивала "жен" , – говорится в сообщении.

Полицейские задержали 52-летнюю женщину-организатора при передаче средств за фиктивное свидетельство о браке.

Начато уголовное производство по статье о незаконной переправке лиц через государственную границу (ч. 2 ст. 332 УК Украины). Женщине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

Решается вопрос об объявлении фигурантке о подозрении в совершении этого преступления и избрании меры пресечения. Устанавливаются другие фигуранты незаконной схемы.