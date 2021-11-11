Свиньи похудели: названа причина подорожания сала

Новость СМИ о том, что главный украинский продукт начал стремительно дорожать, и продается уже дороже мяса - по 180-185 гривен за килограмм (для сравнения: свинина стоит 120-150 гривен, говядина - 160-180 гривен) буквально взорвала рынок, сообщает Страна UA.

Впрочем, Госстат дает совсем другую цену - всего 86 гривен за килограмм в целом по стране по итогам октября. За последний месяц, по официальным данным, сало подорожало на 4%, за год - на 17,2%. Хлеб за этот период вырос в цене на 21%, а подсолнечное масло и сахар - больше, чем на 80%.

То есть, по салу в интерпретации Госстата, ничего примечательного.

"Не дорожает сало ежемесячно на 20-40 гривен за килограмм. Его по 180 гривен никто не купит, у нас и свинина по 130 гривен не сильно пользуется спросом. Максимум - 90-120 гривен за килограмм - вот цена сала", - говорит глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

На рынках рынках Киева сало продают не по 86 гривен, как в отчете Госстата, но и не по 185 гривен - цена 95-100 гривен за килограмм. Но предложение небольшое.

Продавцы рассказывают, что сало стало дефицитным, поэтому будет только дорожать.

Впрочем, ценник в 150-180 гривен все же можно найти. К примеру, по таким ценам есть предложение на специализированных интернет-площадках.

Разбирались, что случилось с салом, и почему ему никак не сложат цену.

Свиньи похудели

С ценником на сало - очень странная ситуация. Диапазон стоимости как-то уж очень широкий - от 80 до 185 гривен за килограмм. При этом нарушена ключевая пропорция: сало всегда было дешевле свинины, минимум, на 15-20%. Поэтому, кстати, многие и заменяли салом мясо на бутербродах. А теперь, получается, сало стоит дороже, причем, существенно - до 65 гривен на килограмме.

"Нарушен паритет покупательской способности. У нас покупают, в основном, дешевые продукты - сливочное масло заменяют подсолнечным, говядину курятиной и т.д. Можно выставить сало и по 200 гривен, только кто ж его купит", - говорит Пендзин.

На prom.ua есть предложения о продаже сала за 150-180 гривен.

К примеру, сало по 150 гривен торгует интернет-магазин "Галерея мяса". Звоним туда с вопросами по салу - почему так дорого. Продавец говорит, что вообще-то цена уже не 150, а 160 гривен - за несколько дней продукт подорожал еще на 10 гривен за килограмм.

"На рынке нет сала, а то, что есть - по бешеным ценам. Фермеры перешли на выращивание мясных или как их еще называют беконных пород свиней - там одно мясо, сала нет или очень мало. Поэтому ищем по частникам, даже всю свинью берем из-за сала, хотя мясо нам не нужно, его на рынке полно. Уже есть цены по 200 гривен, а генеральское сало стоит до 220 гривен. Сало вкусное, как раз к столу. Можно найти и по 80-100 гривен, но это будет не столько сало, сколько жир, щековина или другая продукция, которая в принципе идет на переработку, но у нас продают и как готовый продукт", — рассказали нам в "Галерее мяса".

Об этом же говорят и в Ассоциации свиноводов.

"Хозяйства, которые ориентированы на работу с крупными торговыми сетями, поставляют туда, в основном, мясо. Сала сети берут мало. Поэтому фермеры начали активно переходить на выращивание беконных пород свиней, а сальные выращивают мало или вообще под заказ", - говорят в Ассоциации.

К слову, в Ассоциации рассказали, что свинина в октябре, наоборот, упала в цене.

Цены на свиней забойных пород снизились на 2,2%, до 47,6 гривен за килограмм. При этом охлажденная свинина на полках супермаркетов подорожала на 0,5%. Если в сентябре килограмм свинины стоил 136,4 гривен, то в октябре цена опустилась ниже 132 гривен только под конец месяца. При этом ошеек подешевел на 1,7%, а лопатка и бедренная часть, наоборот, подорожали, на 2,1% и 5,1% соответственно, - отмечают в профильной ассоциации.

Проблемы с импортом

Отметим, что ранее нехватка украинского сала активно закрывалась на нашем рынке за счет импорта, в частности, из Польши.

Но в последнее время в хозяйствах Польши и Германии фиксировали вспышки африканской чумы свиней. При этом мясо и сало таких свиней контрабандой начало проникать в Украину. И по этому поводу в Минагрополитики в начале ноября даже собирался продовольственный штаб с участием представителей профильных ассоциаций и таможни. Договорились обмениваться информацией, и держать ситуацию под контролем.

Впрочем, многие посредники, опасаясь, что им подсунут зараженный импортный продукт, вообще перестали покупать польское сало, что только усугубило дефицит.

"Да и в целом польское сало - из сегмента дешевых продуктов, это, скорее, даже жир, не для гурманов. А дорогое сало - с мясной прослойкой, с дымком. Люди, которые любят сало, покупают сейчас немного, но выбирают действительно хороший продукт. Поэтому и цена зашкаливает", - говорят в "Галерее мяса".

Продавцы считают, что ценник еще может подрасти на 10-15%, но с нового года цена должна упасть - сало дороже 200 гривен просто перестанут покупать.