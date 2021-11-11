Раздача еды от ООН на белорусско-польской границе закончилась дракой

Раздача еды от представителей ООН в стихийном лагере беженцев на белорусско-польской границе переросла в драку. Об этом, ссылаясь на СМИ Беларуси, сообщает Газета.ru.

На видео, опубликованном на Телеграм-канале Sputnik.by, видно, как несколько человек, не дожидаясь очереди, начали вырывать из рук представителей свертки с едой. После между присутствующими произошла потасовка.

В это же время рядом находились дети.

По информации представителя УВКБ ООН в Белоруссии Мулусеу Мамо, ситуация на границе "катастрофическая" , но через день она будет еще хуже.