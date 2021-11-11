Раздача еды от ООН на белорусско-польской границе закончилась дракой
Раздача еды от представителей ООН в стихийном лагере беженцев на белорусско-польской границе переросла в драку. Об этом, ссылаясь на СМИ Беларуси, сообщает Газета.ru.
На видео, опубликованном на Телеграм-канале Sputnik.by, видно, как несколько человек, не дожидаясь очереди, начали вырывать из рук представителей свертки с едой. После между присутствующими произошла потасовка.
В это же время рядом находились дети.
По информации представителя УВКБ ООН в Белоруссии Мулусеу Мамо, ситуация на границе
"катастрофическая", но через день она будет еще хуже.
"Необходимо что-то делать. Поставки гуманитарной помощи будут продолжены", – отметил он.