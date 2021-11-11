Фудблогер поделилась рецептом полезной выпечки

Все любят вкусное печенье, особенно с орешками, сухофруктами, корицей. Но очень часто производители для приготовления подобных сладостей используют вредные жиры, много сахара и стабилизаторов вкуса. Поэтому безусловно лучше их готовить дома из натуральных и безопасных продуктов, сообщает Обозреватель.

Фудблогер Анастасия Солопий поделились в Instagram рецептом вкуснейшего, хрустящего овсяного печенья, которое вы приготовите всего за 15 минут.

Ингредиенты:

овсяные хлопья – 130 г

сгущенное молоко – 100 г

сливочное масло – 80 г

мука – 50 г

разрыхлитель – 5 г

яйца – 1 шт.

сахар – 50 г

соль – щепотка

ваниль – щепотка

Способ приготовления:

1. Смешайте сливочное масло со сгущенным молоком, добавьте яйцо и сахар.

2. Хорошо просейте муку, добавьте разрыхлитель и ваниль.

3. В самом конце добавьте хлопья, тщательно перемешайте и влажными руками сформируйте печенье.

4. Переложите на пергамент и отправьте запекаться при 180 С около 15 минут.