Фудблогер поделилась рецептом полезной выпечки
Все любят вкусное печенье, особенно с орешками, сухофруктами, корицей. Но очень часто производители для приготовления подобных сладостей используют вредные жиры, много сахара и стабилизаторов вкуса. Поэтому безусловно лучше их готовить дома из натуральных и безопасных продуктов, сообщает Обозреватель.
Фудблогер Анастасия Солопий поделились в Instagram рецептом вкуснейшего, хрустящего овсяного печенья, которое вы приготовите всего за 15 минут.
Ингредиенты:
- овсяные хлопья – 130 г
- сгущенное молоко – 100 г
- сливочное масло – 80 г
- мука – 50 г
- разрыхлитель – 5 г
- яйца – 1 шт.
- сахар – 50 г
- соль – щепотка
- ваниль – щепотка
Способ приготовления:
1. Смешайте сливочное масло со сгущенным молоком, добавьте яйцо и сахар.
2. Хорошо просейте муку, добавьте разрыхлитель и ваниль.
3. В самом конце добавьте хлопья, тщательно перемешайте и влажными руками сформируйте печенье.
4. Переложите на пергамент и отправьте запекаться при 180 С около 15 минут.