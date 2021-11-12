Из-за нынешних условий экспорта металлолома Украина теряет миллиарды

Из-за низкой пошлины на экспорт металлолома Украина недополучает 8 миллиардов гривень, а также упускает возможность выгодных контрактов на поставку стали в США, сообщает Украина 24.

Об этом в эфире программы "Ток шоу Сегодня" заявил руководитель аналитического центра CMD Ukraine Игорь Гужва.

"Ситуация сейчас наиболее угрожающая, пожалуй, за последние 10 лет в сфере металлургии. Дело в том, что на сегодняшний день в мире цены на лом черных металлов выросли почти в два раза. Если год назад цены были 250-350 долларов за тонну, то сейчас цена более 500 долларов за тонну. Это обусловлено тем, что большинство стран мира на сегодняшний день запрещают экспорт металлолома или тем или иным способом ограничивает экспорт. В Украине же ситуация – двадцатикратный рост экспорта металлолома. Если за весь прошлый год мы экспортировали 17 тысяч тонн металлолома, то на сегодняшний день мы экспортировали уже более 500 тысяч тонн. И если ситуация не изменится, мы рискуем в этом году экспортировать 1 млн тонн. Это самый большой показатель за последние 5 лет. Это означает, что металлургические предприятия вообще лишатся возможности произвести около 10 млн тонн стали" , - отметил эксперт.

По его словам, в экономическом аспекте это означает, что экспорт миллиона тонн металлолома даст стране около 2 млрд грн налогов от экспортных пошлин. Но если бы металлурги произвели из этого металлолома сталь, то государство получило бы около 10 млрд грн налогов.

"Когда мы говорим об экологии, то это едва ли не единственное возможное решение, оправдывающее инвестиции украинских металлургов в новые производства с тем, чтобы уменьшить выбросы вредных веществ в воздух, сокращать расходы на энергоносители, то есть соответствовать в полной мере всем общемировым трендам, обеспечивая сокращение выбросов от потребления энергоресурсов. Для этого нам нужно одно – обеспечить эти предприятия сырьем, как это делают соседние страны, как это пытается сделать ЕС. Ведь мы знаем, что европейская ассоциация металлургов упорно требует от Еврокомиссии ограничить экспорт металлолома. Это обусловлено исключительно экологическими мотивами. Ведь недавние договоренности между ЕС и США о либерализации торговой защиты США от европейской металлургии предусматривают именно такие условия – сталь должна быть экологически выработана в рамках ЕС. Украина это уже умеет делать, мы это делаем, мы также хотим аналогичной либерализации от США. Мы к этому готовы, есть металлургические предприятия с огромными инвестициями в металлообработку, новые энергосберегающие технологии, почти безкарбоновые. Единственный вопрос – в обеспечении ломом. Была инициатива запретить экспорт металлолома из Украины, но о ней сейчас уже не слышно" , - заявил Гужва.

Амбициозные планы Украины по снижению выбросов углекислого газа под угрозой из-за нехватки в стране запасов металлолома. Без лома отечественные предприятия не смогут производить сталь экологически, а значит, нашей стране не удастся достичь декарбонизации, то есть сокращения выбросов углерода. А этого от Украины ожидает ЕС для дальнейшего экономического сотрудничества. Дефицит металлолома возник из-за его вывоза за границу, поскольку экспортная пошлина в Украине невелика – всего 58 долларов за тонну. Промышленники просят власти если не запретить экспорт лома, то хотя бы повысить экспортную пошлину до 200 долларов за тонну, чтобы вывозить металлолом за границу было просто невыгодно. В худшем случае, украинские металлурги просто не смогут производить сталь экологически, а Украина не выполнит свои обязательства по снижению выбросов.