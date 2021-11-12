Назван срок строительства газопровода из РФ в Китай через Монголию

Строительство 960-километрового газопровода "Союз Восток" из России через Монголию в Китай начнется в 2024 году. Такой срок назвал вице-премьер Монголии Сайнбуянгийн Амарсайхан, сообщает Интерфакс.

Сейчас определен маршрут газопровода протяженностью 960,5 километра. Предполагается, что к концу 2021 года начнется проектирование, а подготовительные работы закончат в течение двух лет.

"На сегодняшний день выполнение ТЭО составляет 70 процентов. В ходе телефонного разговора между премьер-министрами двух стран 9 ноября состоялся обмен информацией о совместной реализации взаимовыгодных, масштабных проектов. В этой связи министрам даны соответствующие поручения" , — прокомментировал Амарсайхан.

Газопровод "Союз Восток" пройдет по территории Монголии и станет продолжением российского газопровода "Сила Сибири-2", экспортная мощность которого может превысить мощность газопровода "Сила Сибири" более чем в 1,3 раза.

Президент России Владимир Путин в марте 2020 года одобрил газопровод "Сила Сибири-2" в западный Китай через Монголию. В мае "Газпром" приступил к проектно-изыскательским работам. Мощность газопровода может составить 50 миллиардов кубометров в год. В настоящее время уже эксплуатируется первый участок газопровода "Сила Сибири", строительство которого длилось пять лет и завершилось в 2019 году.