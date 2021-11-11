Потеплеет даже ночью: прогноз погоды на 12 ноября

К концу второй недели ноября в Украине продолжается некоторое потепление. Мороз ночью будет не таким сильным, как в предыдущие дни, а кое-где температура будет нулевой или даже плюсовой. Осадков также пока не ожидается – по всей стране будет сухая и солнечная погода﻿.

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В пятницу, 12 октября, во всех центральных, северных, восточных, а также в Запорожской и большинстве западных областей ожидается от 6 до 11°С днем. В остальных южных областях, а также на Закарпатье и в Крыму днем обещают 10-13°С. Ночью же по всей Украине ожидается от -3°С до 2°С.



Осадков 12 ноября по-прежнему не ожидается нигде по стране. Во всех регионах синоптики обещают сухую и ясную погоду с небольшой облачностью. В восточных, центральных и южных областях средняя скорость ветра составит около 11-22 км/час. На востоке и на юге местами возможны шквалы до 25 км/час. Наименее ветрено будет на западе и в Крыму – 4-14 км/час. И самый сильный ветер ожидается на севере страны – 14-25 км/час.

В столице Украины, Киеве﻿, 12 ноября ожидается температура воздуха от 1°С до 8°С в течении дня, ветер 11-22 км/час и пасмурная погода с прояснениями.