Харьковский горсовет досрочно прекратил секретарские полномочия Терехова

Депутаты Харьковского горсовета на внеочередной сессии большинством голосов проголосовали за досрочное прекращение полномочий секретаря горсовета Игоря Терехова, сообщает Интерфакс-Украина.

"По итогам голосования досрочно прекращены полномочия секретаря Харьковского горсовета Терехова Игоря Александровича" , - сообщила глава счетной комиссии Надежда Тимофеева.

По ее словам, бюллетени для участия в тайном голосовании взяли 69 депутатов. "За" проголосовали 63 депутата, "против" - 3. Еще 2 человека воздержались. 1 бюллетень был признан недействительным.

Депутаты из фракции "Блок Светличной Разом" заявили, что не принимали участия в голосовании.

"Не мы Игоря Александровича назначали, не нам его увольнять" , - объяснил позицию фракции депутат Игорь Черняк.

Он и его коллеги Дмитрий Булах и Анатолий Родзинский раскритиковали Терехова за "нечистую" победу в первом туре. Расхождения в ходе сверки протоколов установили наблюдатели Гражданской сети "ОПОРА". Кроме того, о расхождениях заявляли в штабе главного конкурента Терехова - экс-городского головы Михаила Добкина.

В свою очередь Терехов отверг все обвинения, сославшись на решения судов.