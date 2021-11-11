Харьковский горсовет досрочно прекратил секретарские полномочия Терехова

Харьковский горсовет досрочно прекратил секретарские полномочия Терехова

Депутаты Харьковского горсовета на внеочередной сессии большинством голосов проголосовали за досрочное прекращение полномочий секретаря горсовета Игоря Терехова, сообщает Интерфакс-Украина.

"По итогам голосования досрочно прекращены полномочия секретаря Харьковского горсовета Терехова Игоря Александровича", - сообщила глава счетной комиссии Надежда Тимофеева.

По ее словам, бюллетени для участия в тайном голосовании взяли 69 депутатов. "За" проголосовали 63 депутата, "против" - 3. Еще 2 человека воздержались. 1 бюллетень был признан недействительным.

Депутаты из фракции "Блок Светличной Разом" заявили, что не принимали участия в голосовании.

"Не мы Игоря Александровича назначали, не нам его увольнять", - объяснил позицию фракции депутат Игорь Черняк.

Он и его коллеги Дмитрий Булах и Анатолий Родзинский раскритиковали Терехова за "нечистую" победу в первом туре. Расхождения в ходе сверки протоколов установили наблюдатели Гражданской сети "ОПОРА". Кроме того, о расхождениях заявляли в штабе главного конкурента Терехова - экс-городского головы Михаила Добкина.

В свою очередь Терехов отверг все обвинения, сославшись на решения судов.

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