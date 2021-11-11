Вратарь "Динамо" сделал татуировку с эмблемой клуба

Голкипер "Динамо" Денис Бойко сделал татуировку с эмблемой киевского клуба.﻿ Этой новостью вратарь поделился на своей странице в Instagram, сообщает УНИАН.

Тату с буквой "Д" Бойко набил на ноге.

"Особенная татуировка для меня" , - подписал снимок вратарь.

"Д - Динамо, Д - Днепр, Д - Дэн", "Очень красивое тату", "Прекрасно" , - комментируют болельщики.

фото instagram.com/king_kong_71

Отметим, что Бойко является воспитанником "Динамо". Он пришел в киевский клуб в шестилетнем возрасте.