Вратарь "Динамо" сделал татуировку с эмблемой клуба
Голкипер "Динамо" Денис Бойко сделал татуировку с эмблемой киевского клуба. Этой новостью вратарь поделился на своей странице в Instagram, сообщает УНИАН.
Тату с буквой "Д" Бойко набил на ноге.
"Особенная татуировка для меня", - подписал снимок вратарь.
"Д - Динамо, Д - Днепр, Д - Дэн", "Очень красивое тату", "Прекрасно", - комментируют болельщики.
Отметим, что Бойко является воспитанником "Динамо". Он пришел в киевский клуб в шестилетнем возрасте.