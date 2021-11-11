В Полтаве антивакцинаторы пытались "штурмовать" COVID-больницу по подозрению в завышении показателей госпитализации. ОГА показала переполнен морг и пациентов на ИВЛ, сообщает Полтавщина.

Журналисты обратились в Департаменте здравоохранения Полтавской ОГА с просьбой предоставить ограниченный доступ к моргу, где хранятся тела умерших в результате заболевания коронавирусом, и инфекционной больницы или самостоятельно опубликовать видео или фотографии.

Основанием для такого обращения стали события, происходившие в Полтаве 9 ноября. Тогда часть активистов пытались «штурмовать» 5-ю городскую больницу, потому что подозревали завышение показателей по госпитализации.

В Полтавской ОГА отреагировали на такую просьбу. Пресс-служба предоставила фотографии из секционного отделения областного патологоанатомического бюро.

В черных пакетах тела умерших вследствие осложнений от COVID-19. В облгосадминистрации отметили, что все они были невакцинированы.

Также были предоставлены видео по реанимации областной инфекционной больницы. В частности, из палаты, где люди получают кислородную поддержку из концентраторов или подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Медики отмечают, что подобную ситуацию в последнее время наблюдают каждый день.