В МВД рассказали важные подробности о TruCam

Украинская полиция давно практикует измерение скорости автомобилей с помощью TruCam. В МВД попытались опровергнуть мифы и слухи о данном устройстве. Но на главный вопрос так и не ответили, сообщает 24 Канал.

О работе и точности измерения приборов TruCam действительно ходит много слухов. Один из главных вопросов: может ли полицейский измерять скорость, держа прибор в руках (делая шаг на встречу автомобилю). Этот вопрос в МВД решили не комментировать, однако достаточно подробно рассказали несколько других.

Полицейские с помощью эффекта косинуса и поправочного коэффициента оказывают влияние на точность измерения.

Чтобы устранить возможность злоупотребления и автоматизировать процесс было обновлено программное обеспечение TruCAM и у полицейского уже нет возможности вносить изменения в настройки поправочного коэффициента. Прибор самостоятельно и автоматически определяет поправочный коэффициент (расстояние до дороги).

TruCam не сертифицирован

Данный прибор получил сертификат утверждения типа средств измерений от 29.08.2012 № UA-MI/1-2903-2012. Соответственно, на основании положительных результатов государственных приемных испытаний, Министерством экономического развития и торговли Украины утвержден тип измерительной техники "Измеритель скорости автотранспортных средств лазерный LTI 20/20 TruCAM", зарегистрированный в государственном реестре средств измерительной техники по номеру У3197-12.

Действующим законодательством не предусмотрено повторное прохождение данной процедуры для приборов, которые уже были завезены на территорию Украины и введены в эксплуатацию.

TruCam не прошел поверку

Все используемые приборы прошли поверку. Межповерочный интервал для TruCAM определен Перечнем средств измерительной техники, типы которых утверждены на основании результатов государственных приемных и контрольных испытаний и международных договоров Украины, утвержденным приказом Министерства экономического развития и торговли Украины 05.04.2012 N 437 и составляет 1 год.

Проведение поверки предусмотрено Порядком проведения поверки находящихся в эксплуатации законодательно регулируемых средств измерительной техники и оформления ее результатов утвержденным приказом Министерства экономического развития и торговли Украины 08.02.2016 № 193.

Патрульные прячутся в кустах как во времена ГАИ

Все приборы используются максимально открыто:

Опубликована карта с нанесением участков использования;

Стоят упреждающие знаки;

Стоит служебный автомобиль на синих проблесковых маячках.

Фиксация нарушений установленных ограничений скорости движения с помощью приборов TruCAM осуществляется в соответствии с подходами, опубликованными на сайте патрульной полиции, а именно: