Терехова зарегистрировали городским головой

Харьковская городская территориальная избирательная комиссия на заседании в четверг вечером приняла решение о регистрации городским головой Игоря Терехова, сообщает Интерфакс-Украина.

"Комиссия постановляет: зарегистрировать Харьковским городским головой... Терехова Игоря Александровича, выдвинутого местной городской организацией политической партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", - говорится в постановлении, принятом единогласно.

Перед голосованием глава избиркома Елена Матвиенко сообщила, что Терехов подал необходимые для регистрации документы (в том числе заявление о регистрации городским головой, заявление о прекращении действия представительского мандата, а также решение о прекращении полномочий секретаря Харьковского горсовета).

Комиссия также единогласно прекратила полномочия Терехова как депутата городского совета, и приняла решение о регистрации новым депутатом от "Блока Кернеса - Успешный Харьков" Алексея Топчия.

31 октября в Харькове прошли внеочередные выборы городского головы. Они были назначены в связи со смертью Геннадия Кернеса, избранного городским головой на выборах осенью 2020 года. По данным горизбиркома, явка составила 28,29%.

Вечером 1 ноября городская территориальная избирательная комиссия установила результаты голосования, согласно которым секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов одержал победу в первом туре, получив 146 249 голосов избирателей (50,66%). За его ближайшего конкурента, бывшего городского голову Харькова Михаила Добкина проголосовали 82 008 человек (28,41%).