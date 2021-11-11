Порошенко обозвал Зеленского детищем Коломойского

Пятый президент и нардеп "Европейской солидарности" Петр Порошенко заявил, что президента Владимира Зеленского как политика проспонсировал и опекает олигарх Игорь Коломойский, сообщает Украинская правда.

"Во вчерашнем видосике я увидел, что Зеленский возмутился философским вопросом, который беспокоит человечество уже более 2 тысяч лет – что первично, яйцо или курица. Кто кого, как спрашивает Зеленский, породил? Предельно ясно, что политика Зеленского зачал, породил и опекает олигарх Коломойский", - процитировала пятого президента прессслужба "Евросолидарности".

Порошенко заявил, что Коломойский дал деньги, украденные у вкладчиков ПриватБанка, "95 кварталу" и самому Зеленскому на раскрутку.

По словам лидера "Евросолидарности", президент боится применять санкции против Коломойского.