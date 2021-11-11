Киевсовет решил употреблять феминитивы в документах

Киевский городской совет 11 ноября проголосовал за новую редакцию Регламента, согласно которой в официальных текстах столичного совета будут использовать феминитивы, сообщает Украинская правда.

Эти изменения инициировала лидер движения "Зе!Жінки" ("Зе!Женщины") в Киеве Евгения Кулеба (супруга министра иностранных дел Дмитрия Кулебы). "Зе!Жінки" – женское крыло партии "Слуга народа", которое поддерживает женское лидерство.

Теперь в документации Киевсовета будут употреблять как слова "депутат", "житель", "гражданин", так и "депутатка", "жительница" и "гражданка".

"Зе!Жінки" подчеркивают, что "это первый в Украине регламент с феминитивами, а потому Киевсовет на сегодняшний день является самым прогрессивным в стране по вопросам гендерного равенства".

В движении надеются, что такое решение станет положительным примером для других областей, а затем феминитивы появятся и в названиях профессий.