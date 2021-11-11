Авария в Харькове: что известно о водителе и состоянии пострадавших

Очередное резонансное ДТП в Харькове - джип, проезжая на красный свет, сбил прямо на пешеходном переходе сразу двух детей 13 лет, сообщает Политика Страны.

Источники издания сообщают, что мужчину, который был за рулем "Ленд Крузера" и сбил детей на пешеходном переходе, зовут Дмитрий Лысенко. Ему 34 года.

Авто зарегистрировано на ООО "Агрофирма Колонтас". Эта фирма действительно принадлежит семье главы Краснокутской райадминистрации Харьковской области Юрию Раины. Но Лысенко - это не его сын, а друг сына, которому тот, видимо, дал в пользование машину.

Детям, которых он сбил (Александр М. и Дарья П). – по 13 лет. Их забрали на "скорой" в больницу и обследовали. Предварительно у них нет серьезных травм. Пока речь идет о синяках, ушибах, и есть предварительный диагноз черепно-мозговая травма. Медики говорят, что состояние стабильное.

Проверка водителя на наркотики показала их наличие в его организме. Известно также, что в мае 2021 года он получил срок в три года с испытательным сроком в 1 год по ч. 3 ст. 185 УК "Кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или нанесшая значительный ущерб потерпевшему" (санкции статьи – от 3 до 6 лет, то есть Лысенко отделался самым минимальным наказанием).

Напомним, ранее глава МВД Монастырский сообщил, что водителя "Крузака" обвиняли по статье за наркотики, но дело почему-то оказалось закрытым.

Перед тем как сбить детей, водитель Ленд Крузера нарушал правила дорожного движения и привлекал внимание других автомобилистов неадекватным поведением.

"Преследую Ленд Крузер 200, человек, походу, в неадекватном состоянии", - сообщил очевидец, который снял на видео странные маневры Тойоты.

Очевидец зафиксировал номера и сообщил в полицию, но меры, как в итоге выяснилось, не были предприняты.