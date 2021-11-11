В ЕС одобрили два препарата для лечения больных COVID-19

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило препараты Ronapreve и Regkirona на основе моноклональных антител для лечения коронавирусной болезни, однако их рекомендуется применять только для лиц в возрасте от 12 лет и весом не менее 40 кг, сообщает Деловая столица.

"Комитет EMA по лекарствам для человека (CHMP) рекомендовал разрешить Ronapreve (касиривимаб/имдевимаб) и Regkirona (регданвимаб) для лечения COVID-19" , — говорится в пресс-релизе агентства.

Отмечается, что Ronapreve и Regkirona — первые лекарства против коронавируса с моноклональными антителами, получившие положительное заключение комиссии EMA.

Препарат Ronapreve рекомендовано использовать для лечения COVID-19 у взрослых и подростков старше 12 лет, чей вес превышает 40 килограммов.

Regkirona CHMP рекомендовал применять для лечения взрослых с коронавирусом, которые не нуждаются в кислородной поддержке. Препарат выпускается фирмой Celltrion и предназначен для пациентов с риском тяжелого течения инфекционного заболевания.