"За игры Банковой с Коломойским заплатят украинцы" - Данилюк

О нашумевшем иске подконтрольной бизнесмену Игорю Коломойскому "Укрнафты" высказался в программе "Ток-шоу Сегодня" экс-секретарь СНБО Александр Данилюк, сообщает Украина 24.

"Сейчас у Коломойского есть партнер в Офисе президента. Партнеры друг о друге заботятся, и сейчас есть возможность помочь Коломойскому. Дать ему возможность получить газ, цена на который сейчас максимальна. Или разделить "Укрнафту", причем я думаю, что на этом разделении Коломойский будет с двух сторон, две стороны, конечно, найдут наиболее эффективный способ разделить компанию между государством и олигархом, а потеряют от этого только люди. Эти процессы нужно останавливать" , — заявил он.

Данилюк ответил, поможет ли разглашение этого дела помешать проводить запланированные махинации и что будет, если это все-таки удастся..

"Я надеюсь, что да. Если нет — сядут все, кто сейчас оставят "пальчики" на этом, через год-два они будут в тюрьме. Коломойский еще будет, скажем так, переживать свою ответственность за 5,5 млрд долларов, выведенных из "Приватбанка". Он просто себя приближает к очень плохому концу. Он игрок, но он доиграется. Где-то они загоняют себя в угол, и уже идти на такие нарушения — закончится это очень плохо. Я хочу посмотреть, что будет делать глава "Нафтогаза". В Мюнхен он не сбежит. Я хочу предупредить всех людей, которые хотят поиграть в это: вы все несете ответственность. и это не вопрос лет. Это наступит очень быстро.

Во-первых, эта история однозначно покажет всем украинцам, что деолигархизация — это фейк, способ отвлечь внимание, чтобы помочь одному из олигархов. От этого доверие украинцев не усилится. Второе: это дополнительные траты для каждого украинца. 5,5 млрд заплатили все украинцы за "Приватбанк". Сейчас и за эту махинацию заплатят. За все эти "игры престолов" на Банковой с Коломойским платят все украинцы, и терпению в любой момент может прийти конец" , — сказал он.

Ранее бывший бизнес-партнер Коломойского Геннадий Корбан рассказал о том, что у Коломойского появилась возможность сейчас предъявить "Нафтогазу" отсуженный когда-то объем газа, который не был оценен.