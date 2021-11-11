США предупредили ЕС о возможном вторжении РФ в Украину - Bloomberg

Соединенные Штаты Америки обеспокоены концентрацией войск России вблизи украинских границ. Вашингтон предупредил своих европейских партнеров о том, что Россия может пойти на вторжение в Украину, пишет Дмитрий Левицкий, РБК-Украина.

По данным агентства Bloomberg, оценки Вашингтона основываются на информации, которой американская сторона еще не поделилась с ЕС. Как говорят чиновники, знакомые с мнением Белого дома, эта информация подкреплена общедоступными доказательствами.

Представители администрации президента США Джо Байдена пока не предоставили своих комментариев по этому поводу.

В то же время, по мнению близкого к Кремлю источника издания Bloomberg, Россия пока не намерена начинать войну с Украиной, но хочет показать, что готова применить силу в случае такой необходимости. Однако наступление, как считает другой источник, маловероятно, поскольку российские войска столкнутся с общественным сопротивлением в Киеве и других городах.

Напомним, глава Госдепартамента США Энтони Блинкен, комментируя ситуацию с российскими войсками возле Украины, выразил опасения, что Россия может повторить ошибку, совершенную в 2014 году.