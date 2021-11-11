Украина отреагировала на применение физической силы к Саакашвили

В Министерстве иностранных дел Украины заявили о недопустимости применения физической силы к Михеилу Саакашвили – бывшему президенту Грузии, который имеет гражданство Украины, сообщает УНИАН.

11 ноября заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий встретился с послом Грузии в Украине Георгием Закарашвили.

В частности, заместитель министра довел до сведения грузинской стороны позицию Украинского государства о необходимости достойного обращения с украинским гражданином Михеилом Саакашвили и недопустимость применения к нему физической силы.

Точицкий подчеркнул, что Украина и в дальнейшем будет уделять особое внимание соблюдению прав Саакашвили, которые Грузия обязана гарантировать в соответствии с нормами международного права.

Напомним, специальная пенитенциарная служба при Министерстве юстиции Грузии распространила видеокадры перевода Михеила Саакашвили в тюремную больницу, где видно, как его туда заносят, держа за руки и ноги.

Перевод состоялся 8 ноября. Сам Саакашвили заявил, что его заверили в переводе в гражданскую клинику из тюрьмы №12 в Рустави, где он содержался с 1 октября. По его словам, когда он понял, что его привезли в больницу при тюрьме №18, то отказался выходить из машины, после чего его "бросили на землю, тянули за волосы и два раза ударили по шее".