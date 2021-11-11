В России осадили Лукашенко за угрозы перекрыть газ Европе

В России напомнили президенту Белоруссии Александру Лукашенко после угроз перекрыть трубопровод «Ямал — Европа» и прекратить транзит газа в Евросоюз (ЕС), что все газопроводы на территории республики принадлежат российской компании «Газпром», сообщает Лента.Ру.

"Все газопроводы на территории Белоруссии являются собственностью "Газпрома". Управляются они российской компанией. Даже если премьер-министр Белоруссии напишет бумагу с требованием остановить транзит через Белоруссию, возникает вопрос: "на каком основании это будет сделано?"" , — сказал иректор Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов.

Перед этим угрозу Лукашенко оценили в Союзе нефтегазопромышленников России (СНП). Глава союза Геннадий Шмаль увидел в это опасность для России и подчеркнул, что если работа газопровода остановится, Москва не сможет выполнять свои обязательства перед европейскими клиентами.