Самые популярные украинские аэропорты в октябре
В октябре этого года больше всего пассажиров обслужил Международный аэропорт "Борисполь". Также в тройку лидеров вошли аэропорт "Львов" и "Киев" (Жуляны), сообщает Avianews.
Так, "Борисполю" удалось восстановить 71% пассажиропотока от уровня октября 2019 года. Одновременно львовский аэропорт даже на 4% превысил докризисный показатель, а "Киев" достиг 84% от позапрошлогоднего уровня.
Октябрьский рейтинг самых крупных аэропортов Украины выглядит таким образом:
- "Борисполь" – 1,31 млн пассажиров (с начала года – 8,8 млн);
- "Львов" – 208,3 тыс. (1,52 млн);
- "Киев" (Жуляны) – 188 тыс. (1,98 млн);
- "Одесса" – 154,5 тыс. (1,99 млн);
- "Харьков" – 123,1 тыс. (976,2 тыс.);
- "Запорожье" – 71,4 тыс. (536,7 тыс.);
- "Днепр" – 26 тыс. (233,3 тыс.).