Самые популярные украинские аэропорты в октябре

В октябре этого года больше всего пассажиров обслужил Международный аэропорт "Борисполь". Также в тройку лидеров вошли аэропорт "Львов" и "Киев" (Жуляны), сообщает Avianews.

Так, "Борисполю" удалось восстановить 71% пассажиропотока от уровня октября 2019 года. Одновременно львовский аэропорт даже на 4% превысил докризисный показатель, а "Киев" достиг 84% от позапрошлогоднего уровня.

Октябрьский рейтинг самых крупных аэропортов Украины выглядит таким образом: