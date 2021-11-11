В Украине почти вдвое выросло суточное потребление кислорода
В Министерстве здравоохранения заявили, что суточное потребление больными COVID-19 жидкого кислорода за месяц выросло почти на 100 тонн, сообщает Деловая столица.
"Если 11 октября суточное количество потребленного жидкого кислорода составляло 279 тонн, то уже 7 ноября – 378 тонн в сутки. Разница – почти 100 тонн!" – информируют в Минздраве.
При этом обращается внимание, что общее производство профильными предприятиями кислорода составляет около 400 тонн в сутки.
В Минздраве объясняют, что потребление кислорода больными COVID-19 возрастает вследствие инфицирования штаммом "Дельта".
"Новая волна коронавирусной болезни характерна значительным ростом потребления кислорода госпитализированных пациентов. Сейчас один больной COVID-19 потребляет в 5-6 раз больше кислорода, чем это было весной… В то же время Министерству здравоохранения удалось перекрыть критическую потребность в кислороде, которая произошла из-за регламентных работ у двух крупнейших производителей. Сейчас каждое медицинское учреждение обеспечено кислородом", – говорится в сообщении.